CAMPIONATO SAMMARINESE SM Academy-Fiorentino, El Ardoudi: "Guardiamo avanti con fiducia". Riccardi: "Dobbiamo rialzarci immediatamente"

Ha sbloccato la partita Amin El Ardoudi, uno dei migliori in casa Fiorentino. Non è bastato alla San Marino Academy invece il primo gol in campionato per il classe 2006 Alberto Riccardi.

