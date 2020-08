CALCIO FEMMINILE SM Academy, Toccaceli: "Ancora non ci credo di essere in Serie A"

Alla presentazione delle squadre femminili anche il presidente della San Marino Academy, Primo Toccaceli. Il numero uno è emozionato in vista dello storico esordio delle Titane in Serie A, domani alle ore 17.45 in trasferta contro l'Empoli.

