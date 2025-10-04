CAMPIONATO SAMMARINESE SM Academy - Virtus. Bizzotto: "Onore all'avversario", Di Maio: "Ora comincia il nostro campionato" Il commento dei due allenatori, dopo la sfida della 5^ giornata della stagione

Al termine della sfida tra Virtus e San Marino Academy Under 22, vinta dai campioni del Titano ma più combattuta del previsto, i due allenatori si scambiano i complimenti e li fanno ai propri giocatori. Da un lato, Stefano Bizzotto rende merito ai giovani biancoblù per aver lottato fino alla fine, sfiorando il pari, dall'altro, Roberto Di Maio sottolinea la qualità dei neroverdi e dice che ora, quattro sfide su cinque ad altrettante big, comincerà il vero campionato per l'Academy.

"Prima di tutto bisogna fare i complimenti ai nostri avversari - dice Bizzotto -. Sono ragazzi giovani, però si sono impegnati, non hanno mai mollato e hanno creato anche un paio di occasioni veramente grosse. Per cui, proprio per questo, credo che meritino un applauso anche i miei giocatori perché affrontare squadre come quella dell'Under 22 non è assolutamente facile, l'hanno fatto bene".

Pensi che una preparazione cominciata così presto, come quella di quest'anno per via della lunga campagna estiva, possa influire alla lungo sul vostro campionato?

"Un po' abbiamo pagato anche nelle giornate precedenti, però fortunatamente, per abilità dei miei ragazzi, siamo riusciti a fare risultato pieno. Adesso c'è la sosta per la Nazionale, recupereremo un po' di energia, soprattutto alcuni giocatori che hanno avuto degli infortuni. Noi siamo veramente decimati nel reparto difensivo, per cui, recuperando qualcuno e aumentando la condizione fisica, io mi auguro che riusciremo a fare bene da qui a fine campionato".

Dopo aver messo in difficoltà Tre Penne e Tre Fiori, l'Academy si è ripetuta con la Virtus. Una bella gara, che Di Maio evidenza: "Sono molto contento della prestazione dei ragazzi perché hanno dimostrato che se giocano con coraggio, se giochiamo con voglia di sacrificarci, di aiutarci, possiamo anche affrontare squadre di questo livello, perché la Virtus è una squadra importante, e cercare di dire la nostra. Sicuramente il nostro campionato inizierà domenica prossima, però sono molto contento. Per me oggi è stata la chiusura di un primo periodo".

In queste sfide di livello hai ruotato un po' tutta la rosa: hai trovato un 11 ideale?

"Per quanto riguarda la gestione dei ragazzi, io ho bisogno di valutare tutti. La cosa bella è proprio questa, che io ho cambiato tanto, però nelle ultime tre partite ho visto che il rendimento della squadra non è cambiato. Quello mi fa capire che tutti stiano lavorando come devono, si sta lavorando bene. Ovviamente ho i miei undici, la mia squadra che dovrebbe essere, però ai ragazzi non voglio nemmeno dare tante certezze perché non deve mai mancare l'impegno durante la settimana. Il nostro è un lavoro diverso da quello delle squadre del campionato, noi dobbiamo cercare di crescere individualmente. Anche come collettivo, ma soprattutto individualmente".

