SM Academy - Virtus. Ciacci: "Vogliamo vincere ancora", Casadei: "Peccato non averla riaperta"

La Virtus punta ancora all'intera posta in palio. Se non si fosse capito dai primi risultati stagionali, a palesare le intenzioni dei neroverdi per l'annata ci pensa il centrocampista Elia Ciacci, che commenta così il successo per 2-0 sulla San Marino Academy, giusto prima della sosta: "Scendiamo in campo ogni volta per vincere e anche quest'anno vogliamo cercare di riconfermarci perché crediamo di avere tutte le possibilità per farlo. Ci proviamo partita dopo partita".

Però quest'anno sembra che ci sia un po' più affollamento lassù, non è più una sfida a due per lo scudetto. Come come vivete questa cosa?

"Per noi è solamente uno stimolo. Giochiamo per vincere tutte le partite e vogliamo provare a riconfermarci e il fatto che ci siano più avversari ci dà più stimoli per lottare il più possibile fino in fondo".

A una squadra che vuole prendersi tutto ha fatto da contraltare un gruppo che punta a migliorare molto, nelle individualità soprattutto, ma che riesce spesso a infastidire club più blasonati. A parlare del momento dell'Academy è il centrocampista Marco Casadei: "Sfidare già tante big ci ha aiutato tantissimo a capire il livello della nostra squadra, che comunque è alto. Le abbiamo preparate tutte bene, abbiamo reagito sempre molto bene e adesso ci aspetta una seconda parte di campionato ancora più tosta".

L'impressione che Roberto Di Maio voglia farvi giocare a calcio in qualunque situazione e in qualunque partita. È un'impressione corretta?

"È giusta, il mister tenta sempre di farci giocare a calcio. Noi ci proviamo, delle volte ci riusciamo un po' di più, delle volte un po' di meno, però siamo contenti di questo passo in avanti".

Anche oggi avete a tratti difeso molto bene, qualcosa però magari è mancato sotto porta...

"Sì, qualcosa è mancato. Peccato, perché se la riapri e vai sull'1-1, magari, chissà, potresti vincere".







