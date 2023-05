Social Responsibility: la Fsgc a Glasgow al seminario UEFA

La Fsgc ha preso parte al seminario UEFA Share Grassroots Disability Football, organizzato in collaborazione con la Federazione Calcistica Scozzese e tenutosi a Glasgow, allo Stadio di Hampden Park. Erano presenti il Grassroots Manager Carlo Chiarabini, il Disability Lead Fabio Lepri e il FSR Officer Andrea Zoppis, insieme ai colleghi rappresentanti di altre 20 Federazioni. Durante i tre giorni di lavoro, i partecipanti hanno avuto occasione di aggiornarsi, apprendere nuove nozioni e condividere le best practices con i pari ruolo europei, in un ambiente unito dall’obiettivo comune di sviluppo del calcio per disabili e della loro inclusione, in tutte le sue forme e possibilità.

Entro giugno 2024 ogni Federazione ha l’obbligo di redigere un piano di sviluppo da sottoporre ad approvazione Uefa e che dovrà riguardare le attività con orizzonte temporale a medio lungo termine, sino al 2028. Un’esperienza formativa per poter proseguire nel lavoro avviato dalla Federcalcio con il programma Football is Inclusion sino alle attività di Calcio Camminato.