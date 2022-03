FEMMINILE Sogno americano per Eleonora Cecchini Da luglio la centrocampista sammarinese si trasferirà negli Stati UnitI per studio e giocherà con la D’Youville University.

Sogno americano per Eleonora Cecchini.

Eleonora Cecchini giocherà la prossima stagione con la maglia del D’Youville, Università americana con sede a Buffalo nello stato di New York. La centrocampista sammarinese, che concluderà gli studi nei prossimi mesi con la maturità al Liceo Valgimigli di Rimini con indirizzo Scienze Umane, volerà negli Stati Unite dove da luglio inizierà gli studi universitari al College D’Youville. Eleonora Cecchini giocherà nel campionato USCAA (United States Collegiate Athletic Association). La D'Youville University fa parte della East Coast Conference (ECC), una conferenza atletica collegiale affiliata alla National Collegiate Athletic Association (NCAA).



WELCOME Eleonora Cecchini from Fiorentino, San Marino-Italy! Cecchini won championships w/San Marino to reach Serie A-top level in Italy & she made her Serie A debut at age 17! She earned Best Top Lady in 2018 & we are excited to see her in action this fall! #gosaints pic.twitter.com/6R5DQc6ImI

