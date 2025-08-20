TV LIVE ·
Sole anche a Kopavogur: è l'estate calda della Virtus

Mirko Montali: "L'impresa ci ha dato consapevolezza e morale"

di Roberto Chiesa
20 ago 2025
Nel servizio l'intervista al Direttore Generale della Virtus Mirko Montali
Il tour infinito della Virtus la porta a Kopavogur: 3.000 chilometri più su, dopo 5 ore sullo stesso aeromobile che il 14 agosto ha trasportato il Chelsea. E' estate anche qui, ma un'estatina di venti frizzanti e temperature sempre rigorosamente entro i 20 gradi. L'avversario è il Breidablik, la posta in gioco è clamorosa. Un doppio confronto per agganciare addirittura i gironi di Conference. Comunque finirà, la chance è già storica di suo. Lista ritoccata, non ci sono Rinaldi e Piscaglia, infortunati, rientra Sabato che ha recuperato e dentro anche il neo acquisto Matteo Legittimo. Non ci saranno Battistini e Passaniti, buoni però per il ritorno. Un'estate sempre in campo a tutte le latitudini, ma guai sentirsi appagati nell'ora della Virtus Mania. Rifinitura in serata, orario della partita e domani l'atto primo dello storico playoff. 

Queste le parole del Direttore Generale Mirko Montali:

"La squadra sta bene, sicuramente il morale è alto perché sappiamo che abbiamo fatto un'impresa. Il morale è molto alto, i ragazzi li vedo concentrati e sicuramente sono convinto che faremo bene. Noi di pressione non ne abbiamo, sappiamo che abbiamo fatto bene, vogliamo continuare a fare bene e continuare in questo percorso che fino a poco tempo fa sembrava praticamente impossibile. L'obiettivo è ripetere la prestazione della scorsa settimana".





