DONAZIONE Solidarietà: il Fiorentino dona 1000€ alla Protezione Civile

La società Montevito e tutto il Fiorentino hanno deciso di sostenere la protezione civile per l’emergenza Covid-19 a San Marino donando loro 1.000€.

Il Montevito e Fc Fiorentino intendono ringraziare il personale sanitario e socio sanitario, gli operatori della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e tutti i volontari per la profonda abnegazione con cui stanno svolgendo il proprio lavoro in questa situazione di emergenza. Crediamo che in questo momento di grossa difficoltà per il Paese la donazione possa essere di sostegno a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nella battaglia. Anche il Montevito e Fiorentino vogliono fare la loro parte.



