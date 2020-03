Solidarietà: il Pennarossa dona 1000€ alla Protezione Civile

La Società Sportiva Pennarossa ha deciso di donare 1000€ alla Protezione Civile della Repubblica di San Marino tramite la raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus.

In un momento così difficile, la società biancorossa ha voluto aiutare il nostro Paese dimostrando la propria vicinanza a chi sta combattendo in questa situazione di emergenza. Anche per questo il Pennarossa desidera ringraziare il personale sanitario dell’Ospedale di Stato, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e chiunque stia cercando di essere d’aiuto per la popolazione sammarinese.