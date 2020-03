Solidarietà: il San Giovanni dona 1000€ a ISS e Protezione Civile

Il San Giovanni dona 1000 euro a Iss e Protezione Civile per combattere il Coronavirus. Il presidente Massimiliano Venturi: “Noi possiamo contribuire solo restando a casa e invitiamo tutti a farlo, queste persone si prendono cura della salute di tutti noi e vogliamo aiutarle in tutte i modi possibili”.

“In questo momento drammatico, per contribuire a sconfiggere questo terribile virus non possiamo fare altro che restare a casa e cogliamo l’occasione per invitare tutti a farlo e a evitare ogni spostamento che non sia veramente necessario. C’è chi invece chi deve spostarsi e andare al lavoro per prendersi cura della salute pubblica, del presente e del futuro di ciascuno di noi: è a tutti questi che la grande famiglia del San Giovanni Calcio rivolge un ringraziamento di cuore e cerca di fare nel suo piccolo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Abbiamo quindi aderito alla raccolta fondi a sostegno delle istituzioni pubbliche per la lotta al Coronavirus” spiegano il presidente Massimiliano Venturi e il segretario generale Fabio Giardi a nome dell’intera società.



