SOLIDARIETÀ Solidarietà: La Fiorita dona parte dei rimborsi spese alla Società Unione Mutuo Soccorso Beneficenza a sostegno del Progetto SUMS per l'emergenza Conid 19

I ragazzi della squadra, lo staff tecnico e i dirigenti de La Fiorita 1967 hanno deciso di sostenere il progetto solidale di SUMS - Società Unione Mutuo Soccorso per l’emergenza Covid-19 a San Marino donando parte dei loro rimborsi spese di questo mese senza calcio. In questo momento di grossa difficoltà per il paese riteniamo che il gesto, seppur limitato, possa essere di sostegno a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nella battaglia all’interno delle nostre strutture sanitarie. Chi meglio di una squadra di calcio puó sapere che le battaglie si vincono solamente restando uniti anche nelle difficoltà? #unitimadistanti come sta urlando al mondo lo sport italiano in questi giorni.

#forzasanmarino #stiamounitimutualmentesolidali #iorestoacasa #proteggisanmarino



