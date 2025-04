CAMPIONATO SAMMARINESE Solo 0-0 tra Cosmos e Juvenes/Dogana Poche emozioni nella sfida dell'Ezio Conti di Dogana. Palo nel finale per i gialloverdi.

Il derby di Serravalle non regala gol e nemmeno emozioni. Al fischio finale dell'arbitro di Andorra Vilanova è un deludente 0-0 che frutta un punto che serve forse più alla squadra di Achille Fabbri rispetto a quella di Andy Selva. Allo stadio Ezio Conti il caldo fa la differenza e nel lungo periodo incide anche sullo spettacolo. Nel primo tempo i gialloverdi mantengono il possesso della palla per lunghi tratti, ma non riescono mai a trovare l'affondo giusto. Gentilini, come il collega Semprini, è chiamato alla normale amministrazione e per vedere un tiro nello specchio di porta occorre attendere il 41' quando Grassi ci prova dalla lunga distanza. Il primo tempo è 0-0 senza recupero e poche emozioni da ricordare.

Nella ripresa il Cosmos continua a giocarla mantenendo il possesso della palla. La Juvenes/Dogana si dimostra bene messa in campo e organizzata, tanto che i gialloverdi non riescono mai impegnare Gentilini. Alla fine il rischio più grosso nella prima parte del secondo tempo se lo prende il Cosmos quando al 20' Tani riesce a prendere palla e costruirsi il pallone del vantaggio. Fondamentale il salvataggio in scivolata che salva la porta del Cosmos. Andy Selva prova a cambiare le carte in tavola, sfruttando i cambi anche per far respirare e preservare i suoi. A sei dalla fine il Cosmos si lamenta per un fallo su Pierri che va a terra sul contatto di Traglia, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 92' la potrebbe vincere il Cosmos che con il tiro di Biral da fuori centra il palo che salva la Juvenes/Dogana. Non succede più nulla all'Ezio Conti di Dogana è solo 0-0.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: