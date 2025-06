Solo Dzeko abbatte San Marino: la Bosnia s'impone 1-0

Il servizio della partita

Dal forno di Zenica, San Marino estrae una delle migliori prestazioni dell'ultimo biennio, così la capolista Bosnia, per restare a punteggio pieno, deve calare l'asso pigliatutto. Edin Dzeko entra e in 6' imbastisce e finalizza il definitivo 1-0, tenuto in bilico fino all'ultimo istante da una nazionale bella, convinta, sempre sul pezzo. Da un fuoriclasse all'altro, in apertura si comincia con l'omaggio a Miralm Pjanic, che dopo 115 presenze – meglio di lui solo Dzeko - dà l'addio alla Bosnia. Giro d'onore mano nella mano col figlio, maglietta celebrativa e discorso di commiato per il 35enne ex Juve e Roma, oggi al CSKA Mosca a battere i colpi conclusivi di una grande carriera.

Poi la partita, coi biancazzurri subito sul pezzo a tutto tondo. Davanti ci sono pressing alto e scambi ben riusciti: su uno di questi, Fabbri mette dentro e Nanni prolunga per l'incrociata a lato di Lazzari, che comunque era in fuorigioco. Dietro invece il reparto è ben oliato, con ogni componente pronto a metter pezza alle altrui sbavature. Così il classe 2006 Riccardi – ottimo nell'esordio da titolare – chiude in area su Demirovic, favorito dal liscio di Tommaso Benvenuti. Poi Cevoli, puntuale sul tocco di testa di Riccardi quasi innesca Bazdar. Poi Demirovic a inventarsi il canale che libera al tiro proprio Bazdar, Colombo è battuto ma Benvenuti la legge bene e salva provvidenzialmente a porta aperta.

Sin qui San Marino regge bene il ritmo, poi la fatica – unita ai 40° - inizia a farsi sentire e la Bosnia prende campo. Burnic scambia con Tahirovic e imbuca per il solito Bazdar, che prende il tempo a Benvenuti ma, da due passi, manda clamorosamente fuori. Il centravanti ci riprova di testa sul cross di Hajradinovic, Fabbri gliela sporca in angolo. San Marino tiene e, allo scadere del recupero, addirittura sogna il vantaggio: Lazzari lotta e se l'aggiudica e Golinucci – che entra in top 10 col gettone n°57 – serve al limite Zannoni, che va via a Malic salvo poi trovarsi murato dalla scivolata di ritorno del terzino.

Con la ripresa lo stadio, nasato il rischio beffa, fischia a ogni perdita di tempo, mentre Barbarez inizia a inserire i titolari a riposo. Tra questi Dedic del Marsiglia, su una cui sponda Bazdar si costruisce un mancino comodo per Colombo. Quindi boato del pubblico quando dalla panchina si alza Dzeko, subito pericoloso sul servizio di Sunjic con controllo e volante sull'esterno rete. E tempo 2' e l'ex Roma avvia l'azione col tocco per Muharemovic e si fionda in area sull'appoggio di prima di Dedic: Riccardi non può contenerlo e lui davanti a Colombo non sbaglia, per il suo 68° gol in nazionale.

San Marino però non accusa il colpo e per un altro rischio ci vuole un altro quarto d'ora, con Burnic a calciare appena alto sul traversone di Sunjic. Tempo di altre due occasioni di Dzeko, che prima sbatte su Colombo e poi, nel prosieguo, manda a niente dalla buca d'angolo su appoggio di Demirovic, e si va in chiusura. Dove San Marino ci prova con un paio di cross, di Fabbri per Benvenuti e, allo scadere di recupero, di Zannoni: lo stadio trattiene il fiato ma non ne esce nulla, non quel pari che San Marino avrebbe pure meritato.