Solo Simoncini può dimettersi dall'incarico di Consigliere della FSGC

Non ci sono leggi o norme statutarie che prevedano la decadenza dall'incarico. Giacomo Simoncini, condannato in via definitiva "per atti indecenti" avvenuti nel marzo 2022 mentre rivestiva il ruolo di Capitano Reggente, può continuare a svolgere la mansione di Consigliere Federale della FSGC. La sentenza infatti non prevede interdizione dai pubblici uffici o limitazioni al diritto di rappresentatività. Per questi motivi Simoncini, regolarmente eletto, resta in carica. Questo, in assenza di eventuali dimissioni volontarie, almeno fino al Sindacato della Reggenza.