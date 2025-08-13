IL CASO

Solo Simoncini può dimettersi dall'incarico di Consigliere della FSGC

Solo Simoncini può dimettersi dall'incarico di Consigliere della FSGC.

Non ci sono leggi o norme statutarie che prevedano la decadenza dall'incarico. Giacomo Simoncini, condannato in via definitiva "per atti indecenti" avvenuti nel marzo 2022 mentre rivestiva il ruolo di Capitano Reggente, può continuare a svolgere la mansione di Consigliere Federale della FSGC. La sentenza infatti non prevede interdizione dai pubblici uffici o limitazioni al diritto di rappresentatività. Per questi motivi Simoncini, regolarmente eletto, resta in carica. Questo, in assenza di eventuali dimissioni volontarie, almeno fino al Sindacato della Reggenza.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy