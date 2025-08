Sono 27 i sammarinesi impegnati nei campionati italiani

Sarà sempre più complicato per le squadre di club del campionato interno reperire calciatori sammarinesi, almeno fino a quando resterà l'obbligo di schierarne uno tra i titolari. I conti sono presto fatti: ogni squadra ne dovrebbe tesserare almeno 4. Togliendo la San Marino Academy di cui parleremo tra poco, il calcolo porta a 15 squadre per 4 sammarinesi in rosa, totale 60. A questi aggiungiamo i giovani promettenti sammarinesi che militano nella San Marino Academy quest'anno guidata da Roberto Di Maio, progetto nato proprio per dare più spazio ai calciatori di San Marino, in totale una ventina. E saliamo ad 80 calcolo per difetto, potrebbero essere anche di più. A questi andiamo ad aggiungere un principio assolutamente condivisibile, ossia quello di provare a fare calcio, in giovane età, nei campionati italiani. Con la nascita del Pietracuta, alla sammarinese, le scelte per le squadre di club si assottigliano, diventano obbligate e molto difficili. La domanda è semplice. Ha ancora senso l'obbligo del calciatore sammarinese in squadra con la nascita della San Marino Academy e del Pietracuta? Ognuno avrà la propria risposta. Ma andiamo a vedere chi sono ad oggi, i calciatori sammarinesi impegnati nei campionati italiani. Nicola Nanni, il 25enne attaccante della Nazionale ha firmato un contratto che lo legherà all'Arzignano Valchiampo per i prossimi 3 anni. Scadenza giugno 2028. Ad oggi è l'unico biancoazzurro nei professionisti. Recentemente c'è stato un esperimento: il Presidente della Folgore Mauro Duca, dirigente anche della Pergolettese altra squadra di Serie C ha fatto svolgere la preparazione con il club di Crema al “pallone di cristallo di San Marino” Samuel Pancotti. E chissà che l'attaccante non possa provare l'esperienza in Serie C, presto sapremo se resterà alla Folgore, o se Duca lo porterà alla Pergolettese. Il Forlì non ha tesserato Edoardo Colombo. Il portiere della Nazionale risulta attualmente svincolato. Non possiamo ancora parlare di professionismo ma indubbiamente giocare in una Primavera di una squadra di Serie A è un grandissimo stimolo e rampa di lancio per i giovanissimi difensori della Nazionale Giacomo e Tommaso Benvenuti classe 2006 in forza al Sassuolo Primavera. Anche lui 19enne si tratta di Fausto Salicioni appena convocato in Nazionale. L'attaccante risulta tesserato con la Primavera della Virtus Entella, squadra ligure appena promossa in Serie B

E arriviamo ai non professionisti Serie D: Filippo Fabbri e Alessandro Tosi al San Marino Calcio, Alberto Riccardi all'Imolese, Dante Rossi al Tropical Coriano. Questi sono giocatori tesserati con le loro squadre di club. Sempre in D, ma in prova con la Sammaurese, c'è il centrocampista del Fiorentino classe 2005 Nicolò Chiaruzzi, il quale saprà se diventerà un giocatore agli ordini di Antonino Asta e Pino Lorenzo solo al termine della preparazione.

Eccellenza: il portiere 17enne Jacopo Casadei all'Urbania. Il difensore centrale Bartolomeo Riggioni al Urbino Calcio.

E chiudiamo con il Pietracuta alla sammarinese. Questo nuovo progetto con il CT della Nazionale sammarinese Roberto Cevoli, allenatore. Sono attualmente 14 i giocatori biancoazzurri che giocheranno a Pietracuta. Pietro Amici; Marco Pasolini; Michele Cevoli; Giacomo Valentini; Giacomo Matteoni; Simone Giocondi; Matteo Valli Casadei; Lorenzo Capicchioni; Lorenzo Lazzari; Samuele Zannoni; Nicko Sensoli; Nicolas Giacopetti, Andrea Contadini e Julian Pierini. Tutto questo è frutto di un lavoro di ricerca, ed è normale che ci possano essere notevoli variazioni di qui al termine della sessione di mercato.