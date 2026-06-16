Sora-San Marino: rissa negli spogliatoi, scattano 5 Daspo per i tesserati

Non c'è pace per il San Marino Calcio. Il Questore della Provincia di Frosinone, dopo un’accurata istruttoria del personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine, ha adottato 5 provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio Sora Calcio 1907 – San Marino Calcio, disputatosi lo scorso mese di aprile allo stadio “Claudio Tomei” di Sora.

I destinatari del provvedimento sono alcuni tesserati delle rispettive società calcistiche che, secondo le risultanze dell’attività istruttoria svolta, hanno preso parte a una rissa verificatasi all’interno della zona spogliatoi dell’impianto sportivo di Sora al termine dell’incontro di calcio. La durata complessiva dei DASPO comminati è di 5 anni e 6 mesi. Alcuni partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni personali diagnosticate dai sanitari del locale pronto soccorso.









