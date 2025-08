Sorteggi Conference Leaugue : Virtus nel percorso campioni

Sorteggio spareggi UEFA Conference League 2025/26. Nel percorso campioni la Virtus impegnata nel terzo turno di conference affronterà i moldavi del Milsami. In caso in cui i neroverdi dovessero passare il turno incontrerebbero la vincente della sfida tra lo Zrinjski Mostar e gli islandesi del Breiðablik. La squadra bosniaca ha eliminato la Virtus nel primo turno preliminare di Champions League.

La Fiorentina che fa parte del percorso piazzate attende la vincente della sfida tra gli ucraini del Polissya e gli ungheresi del Paksi. Le due formazioni si affronteranno nel turno preliminare andata il 7 agosto in Ucraina e ritorno una settimana dopo in Ungheria, per stabilire chi potrà sfidare la squadra di Stefano Pioli nel doppio confronto del 21 e 28 agosto.