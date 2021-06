CONFERENCE LEAGUE Sorteggi Preliminari: La Fiorita - Birkinkara (Malta) e Dinamo Batumi (Georgia) - Tre Penne

Sorteggi Preliminari: La Fiorita - Birkinkara (Malta) e Dinamo Batumi (Georgia) - Tre Penne.

A Nyon i sorteggi dei preliminari di Conference League: prima partita interna per La Fiorita che incontrerà i maltesi del Birkinkara l'8 luglio mentre trasferta per il Tre Penne di Maicon in Georgia per affrontare sempre lo stesso giorno la Dinamo Batumi.

