Sorteggiati i calendari di Campionato e Titano Futsal Cup

Alla Casa del Calcio di Montecchio sono stati sorteggiati i calendari di Campionato Sammarinese e il tabellone della Titano Futsal Cup.

Riguardo al campionato, il “destino” fa subito incontrare i campioni in carica del Fiorentino con una rinnovata Virtus guidata da Matteo Michelotti - ex tecnico proprio dei Rossoblu. La Folgore, vincitrice di Titano Futsal Cup e Supercoppa, se la vedrà con il Cailungo mentre il Murata – con il neo acquisto Danilo Busignani – sfiderà la Libertas. Le altre sfide della prima giornata, prevista per lunedì 23 settembre, sono: Pennarossa – Juvenes-Dogana, Domagnano – San Giovanni, Tre Penne – Cosmos, Tre Fiori – Faetano. Osserverà il turno di riposo La Fiorita.

Oltre al campionato, occhi anche sul tabellone di Titano Futsal Cup. Il format, come quello del campionato, non è cambiato rispetto alle scorse stagioni e si comincerà dalle sfide degli Ottavi di finale. Nella parte alta del tabellone, con la Folgore detentrice che scenderà in campo dai Quarti, i Giallorossoneri aspetteranno una tra Juvenes-Dogana e Cailungo. Dalla stessa parte del tabellone, il Murata avrà il Faetano mentre il Domagnano se la vedrà con La Fiorita. Nella parte inferiore il Tre Fiori ha pescato il Pennarossa mentre la Libertas è con il San Giovanni. Chiudono il tabellone degli ottavi le sfide tra Virtus e Tre Penne e quella tra Cosmos e Fiorentino. Il primo appuntamento ufficiale della stagione sarà la Supercoppa Sammarinese che si giocherà mercoledì 18 settembre alle 21 al Multieventi tra Fiorentino e Folgore. La finale sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV.