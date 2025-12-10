Sorteggiati i gironi di Coppa delle Regioni, under 19 e under 17

Partirà dal turno intermedio l'avventura della squadra di San Marino nella Coppa delle Regioni 2026/2027. La nazionale dilettantistica del Titano è stata inserita con le rappresentative di Serbia, Slovenia e Moldavia nel gruppo 2. La fase intermedia si dovrà disputare nel periodo 1° maggio - 24 luglio 2026.

Sorteggiati anche i gironi delle nazionali giovanili. Per quanto riguarda la riguarda l'under 17 nel round 1, San Marino è stato inserito nel Gruppo 11, in compagnia di Turchia, Nord Macedonia e Ungheria. Il minigirone si giocherà in Turchia dall'11 al 17 novembre 2026. Nel round 2 i Titani ospiteranno il girone a San Marino dal 9 al 17 aprile 2026 con Galles, Georgia e Andorra.

L'under 19 ospiterà sul Titano dal 14 al 21 maggio 2026 il minigirone del round 1 con Slovacchia, Bielorussia e Lettonia, mentre il round 2 si disputerà in autunno 2026.







