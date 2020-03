NAZIONALE Sospesi tutti gli allenamenti delle Nazionali Con tutta probabilità non si giocheranno le due amichevoli della Nazionale con Albania e Lettonia. A rischi anche la trasferta dell'Under 21 in Lituania

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, considerata la gravità dell’emergenza sanitaria, comunica la sospensione degli allenamenti della Nazionale e dell’Under 21 di San Marino. Gli uomini di Varrella avrebbero dovuto rispondere alla convocazione di questa sera, così come i ragazzi di Costantini in campo ieri ad Acquaviva e a cui si riferiscono le immagini. Il calcio sammarinese si ferma in toto, nonostante gli impegni internazionali siano ancora in calendario.

La UEFA, infatti, non si è ancora espressa circa la possibilità di annullare le amichevoli della Nazionale Maggiore previste a fine mese con Albania e Lettonia, così come non sono arrivate novità di rilievo da Nyon sulla trasferta in Lituana dell’Under 21. In attesa delle risposta ufficiali, la priorità della Federcalcio di San Marino è quella di garantire le condizioni di salute e sicurezza dei propri tesserati ed in tale direzione è maturata la decisione del Consiglio Federale.



