Sospesi tutti i campionati giovanili fino al 24 novembre

A firma del Presidente e del Segretario Generale dei Settore Giovanile e Scolastico – rispettivamente Vito Tisci e Vito Di Gioia -, la FIGC ufficializza la sospensione delle gare dei Campionati Nazionali U18, U17, U15 ed U16 riservati alle società di Serie A e B, U17, U16 ed U15 riservati alle società di Serie C, Under 17 ed Under 15 Femminile, Under 14 Pro ed Under 13 Pro.

Al contempo è confermata la possibilità per le società di effettuare – ove consentito – le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli. La decisione, attiva fin da ora, sarà vigente almeno fino al prossimo 24 novembre. Congelata quasi in toto dunque l’attività giovanile della San Marino Academy, tanto maschile quanto femminile. Ad oggi solo Primavera 3 e Primavera Femminile scenderanno regolarmente in campo nel prossimo fine settimana: per le ragazze di Zaghini si staglia all’orizzonte la sfida interna col Brescia, mentre quelli di Paolo Zani debutteranno tra le mura amiche contro l’Imolese.