CAMPIONATO Souare riacciuffa il Domagnano al 93': 2-2 con il Pennarossa I biancorossi rimontano la squadra di Paolo Cangini negli ultimi 10 minuti di partita: da 2-0 a 2-2 con gol decisivo di Souare. Prima le reti di Semprini, Rossi e Stefanelli. Domagnano e Pennarossa rimangono appaiate a quota 10.

Il sogno del Domagnano di interrompere la crisi di risultati si infrange, bruscamente, a qualche secondo dalla fine: Moussa Souarè pesca dal cilindro il cosidetto “gol della domenica” e regala al Pennarossa un 2-2 insperato, per quanto visto lungo i 90 minuti. I primi 45 sono solo di marca giallorossa e, all'inizio, è una sfida personale tra i due Semprini, Pietro (attaccante del Domagnano) ed Alessandro (portiere del Pennarossa): in questo caso l'estremo difensore è bravo a respingere con i piedi. E' il preludio, però, al vantaggio dei Lupi: verticalizzazione proprio per Semprini, tocco ad anticipare il numero 30 e sfera che s'insacca in rete. Qualche minuto dopo è monumentale l'ex Forlì, parata d'istinto sul tentativo ravvicinato del solito Semprini. Il “Penna” non riesce a pungere in avanti, Stefanelli serve Hirsch che non avanza e calcia di prima intenzione sfiorando solo la traversa.

La ripresa si apre con il gol che sembra chiudere i conti: Alessandro Rossi schiaccia di testa e la infila all'angolino. Semprini immobile, breve occhiata dei 22 all'assistente arbitrale che corre verso il centrocampo e, quindi, il 2-0 è valido. Il portiere biancorosso tiene a galla i suoi: colpo di reni sul destro a giro di uno scatenato Semprini. Da qui, però, la partita cambia perchè il Pennarossa inizia a spingere e il Domagnano a rintanarsi: Halilaj calcia e la difesa fa muro, campanile raccolto da Mattia Stefanelli che la infila all'incrocio dei pali con Colonna che non può farci nulla. Saranno 10 minuti di fuoco, Chiesanuova va vicino al pari con due occasioni praticamente fotocopia: Halilaj è solo ma spara alle stelle da corner, due minuti dopo Vitaioli anticipa tutti ma il risultato è lo stesso. Sembra finita ma Souarè ha ancora qualcosa in serbo per tutti: traiettoria perfetta, palla sotto il “sette” all'ultimo respiro. La panchina biancorossa esplode, il Domagnano torna a far punti ma con più di un rammarico.

