Spagna-San Marino U21, Cecchetti: "Il primo tempo mi ha entusiasmato"

"La prova di maturità c'è stata" - commenta il CT della Nazionale Under 21, Matteo Cecchetti - "però mi posso anche permettergli di dire che invece guardo anche il risultato, perché secondo me anche stasera abbiamo concesso qualche gol di troppo, qualche gol evitabile. Basti pensare soltanto a quello preso a tre secondi dal termine del primo tempo, ma come almeno altri due gol nella ripresa. La squadra ha fatto un'ottima prestazione. Appena siamo calati di intensità, la Spagna ha preso decisamente il sopravvento del gioco e ci ha messo veramente in difficoltà nella parte finale della partita"

Resta comunque l'orgoglio di aver sfoderato una grande prestazione al cospetto di quello che abbiamo detto, è l'élite del calcio giovanile in Europa e nel mondo... "Sì, sì, ma io ripeto il primo tempo mi ha veramente entusiasmato. Siamo stati proprio bravi e non ci siamo limitati soltanto a difendere. Avevamo preparato la partita in questa maniera qua e qualche ripartenza l'avremmo potuta sfruttare anche meglio. A me è piaciuto tanto quando Ciacci Mattia è andato ad anticipare, si è andato a conquistare la punizione al limite dell'area dalla parte opposta. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano. Brava la Spagna".







