UNDER 21 Spagna-San Marino U21: le parole di Amici e Della Balda "Abbiamo fatto un grande primo tempo" dice il portiere dell'Under 21 Pietro Amici. Il centrocampista Enea Della Balda: "È stata veramente un'emozione unica e nonostante il risultato siamo orgogliosi di aver giocato contro questi giocatori"

"Abbiamo fatto un grande primo tempo" - dice il portiere dell'Under 21 Pietro Amici - "poi purtroppo abbiamo preso quel gol gli ultimi dieci secondi che molto probabilmente ha cambiato poi le sorti del secondo tempo. Poi comunque loro hanno aumentato il ritmo nel secondo e abbiamo fatto il possibile"

Per te anche la soddisfazione personale di aver respinto il calcio di rigore, poi purtroppo sulla ribattuta è arrivato comunque il gol... "Sempre una soddisfazione, però purtroppo è stato bravo lui a riprenderla subito sulla ribattuta e non abbiamo potuto fare niente insomma"

La bella prestazione nel primo tempo deve dare la giusta spinta in vista delle prossime partite? "La giusta spinta per martedì contro Cipro, bisogna fare così 90 minuti, evitando comunque certe cose, certi errori, però sono sicuro che possiamo far bene"

Sulla stessa lunghezza d'onda il centrocampista sammarinese Enea Della Balda: "È stata veramente un'emozione unica e nonostante il risultato siamo orgogliosi di aver giocato contro questi giocatori in questo palcoscenico e andiamo avanti a testa alta"

C'è stata grande attenzione difensiva e anche coraggio ogni tanto nel spingersi in avanti, questo deve essere un punto di partenza? "Sì, assolutamente un punto di partenza. Il mister è stato chiaro che non bisognava solo difendersi ma dobbiamo provare a fare male e anche cercare di trovare il gol anche con le squadre molto più forti di noi".

