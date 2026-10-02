Spagna U21, Ramon: "Contento per i due gol, massimo rispetto per San Marino. Como? Vogliamo fare sempre meglio"

Autore del gol del 3-0, il difensore spagnolo Jacobo Ramon ha parlato di questa vittoria e del grande inizio di stagione con la maglia del Como: "Sono contento per i due gol in due partite. So che non è la cosa più forte che ho, ma mi piace andare avanti e fare gol, sempre speciale"

Era importante per la Spagna riscattare la sconfitta con la Finlandia ed è venuta qua con l'intenzione di vincere e segnare tanto... "Sì, sì, sapevamo che era una partita in cui potevamo fare gol, sempre rispettando al massimo San Marino. Contro la Finlandia è stata una dura sconfitta, potevamo fare molto meglio, ma penso che oggi abbiamo rispettato al massimo San Marino e abbiamo giocato una bella partita"

E adesso si punta a chiudere in bellezza contro la Romania, una vittoria per qualificarsi... "Sì, sì, quello è l'obiettivo, qualificarsi all'Europeo. Per quello dobbiamo vincere contro la Romania, che è quello che vogliamo fare"

Sei un difensore, ormai un pilastro del Como. Stai facendo molto bene, hai fatto molto bene lo scorso anno, stai facendo bene quest'anno. Como che è partito forte... "Sì, siamo partiti, come tu hai detto, molto bene, ma vogliamo fare ancora di più. Sappiamo che possiamo ancora migliorare perché l'ultima partita abbiamo perso contro il Frosinone, quindi manca tanto e ancora c'è tanto per migliorare. Non abbiamo nessun obiettivo, abbiamo appena iniziato. Vogliamo vincere tutte le partite e alla fine della stagione vediamo dove saremo"







