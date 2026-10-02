Spagna U21, Ramon: "Contento per i due gol, massimo rispetto per San Marino. Como? Vogliamo fare sempre meglio"
Autore del gol del 3-0, il difensore spagnolo Jacobo Ramon ha parlato di questa vittoria e del grande inizio di stagione con la maglia del Como.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy