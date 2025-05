Spareggi: avanti Fiorentino e Faetano

Il Fiorentino accede ai quarti di finale di Campionato Sammarinese. La squadra di Costantini pareggia 1-1 contro la Juvenes/Dogana e virtù del miglior piazzamento avanti nei play off. Colpo del Faetano che grazie alla vittoria contro il Murata con l'autorete di Tomassoni sulla girata di Casadei all'87' che ribalta il fattore classifica e si conquista il passaggio del turno. In pieno recupero il Murata avrebbe l'occasione del pari con un calcio di rigore che Zecchinato fallisce.

Sabato si torna in campo per le prime partite dei quarti di andata con Tre Penne - Cosmos a Dogana in diretta su San Marino RTV dalle 15, Folgore - San Giovanni a Montecchio alle 17:30. Domenica La Fiorita sfida alle 15 il Faetano a Montecchio, a seguire, alle 18:15 il derby del Castello di Fiorentino tra il Tre Fiori e il Fiorentino.