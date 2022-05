CAMPIONATO SAMMARINESE Spareggi: avanzano Pennarossa, Faetano, Libertas e Fiorentino Il Fiorentino elimina la Folgore campione in carica mentre le altre squadre, con miglior piazzamento, rispettano i pronostici. Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale: La Fiorita-Fiorentino, Tre Penne-Libertas, Tre Fiori-Faetano e Virtus-Pennarossa.

Il primo verdetto clamoroso degli spareggi play-off arriva da Montecchio dove la Folgore, campione in carica e fresca finalista di Coppa, viene eliminata dal Fiorentino. Ai giallorossoneri di Lepri non basta la doppietta di Emilio Docente per ribaltare il 2-0 dell'andata. I rossoblu di Malandri tengono bene il campo e, trovando il momentaneo pareggio con il solito Ben Kacem, si regalano un pomeriggio storico e La Fiorita ai quarti di finale. Questa l'unica partita delle 4 dove la squadra peggio posizionata fa il colpaccio.

Per il resto tutto secondo pronostico, seppur con qualche brivido. Ne sa qualcosa il Pennarossa che va sotto contro il Murata, dopo una manciata di secondi, per effetto della rete siglata da Comuniello. I biancorossi di Andy Selva, forti dei due risultati su 3 a disposizione, pareggiano già nel primo tempo con Tiboni ma rischiano – e non poco – quando Raffelli atterra Comuniello in area e il direttore di gara indica il dischetto. Cangini, a segno nella gara d'andata, questa volta calcia male e Semprini lancia il “Penna” ai quarti. Nel finale Halilaj trova la stoccata vincente all'angolino, Chiesanuova vince ed ora è attesa dal doppio confronto contro la Virtus. Se la vedrà con il Tre Fiori, vincitore della Coppa Titano, il Faetano che imita il Pennarossa e, dopo l'1-1 dell'andata, regola di misura il San Giovanni. Fall approfitta della deviazione di Senja per dare tranquillità agli uomini di Girolomoni, nonostante il pareggio a stretto giro di posta firmato da Strologo. Con i rossoneri sbilanciati in avanti, il Faetano riparte in contropiede e mette il lucchetto al match con il colpo da biliardo di Franco Magno.

Era poco più di una formalità, invece, il ritorno tra Domagnano e Libertas, visto il 5-0 granata del primo round. I granata di Cardini trionfano anche al ritorno con un netto 3-0: Olcese apre le marcature nel primo tempo. Nel finale di ripresa, Morelli raddoppia con una gran botta all'incrocio dei pali e Flores cala il tris. Borgo Maggiore avanza ed ora c'è il Tre Penne per un interessante “derby della Funivia”.

