CAMPIONATO Spareggi Play-Off: spazio alle sorprese

Non sono certamente mancate le sorprese negli Spareggi Play-Off di Campionato Sammarinese. Nonostante il vantaggio conquistato nella regular season, solo una squadra su 4 è riuscita a confermare i pronostici: è il Pennarossa di Andy Selva, a cui è bastato lo 0-0 contro il Fiorentino per accedere ai quarti di finale. I biancorossi - che avevano 2 risultati su 3 a disposizione per passare il turno – non hanno tradito le attese e si sono garantiti il Tre Penne, testa di serie numero 4 del turno successivo. Il dato più sorprendente di questo Turno Preliminare riguarda proprio i gol segnati: nessuna delle formazioni che godevano del vantaggio ereditato nella stagione regolare ha bucato la rete avversaria, Pennarossa compreso. Però, se a Chiesanuova il pareggio è valso comunque come una vittoria, lo stesso non si può dire per Tre Fiori, San Giovanni e Juvenes/Dogana costrette ad abbandonare la corsa allo Scudetto.



Il tonfo più clamoroso e inaspettato è quello dei campioni in carica battuti dal Domagnano qualificatosi ai play-off solamente all'ultima giornata grazie al 2-2 contro la Folgore. Il 2-0 di Acquaviva firmato dall'ex Bonini e da Ambrogetti ha regalato i quarti ai giallorossi mentre il Tre Fiori - per conquistare un trofeo - potrà contare solamente sulla finale di Coppa Titano del prossimo 15 maggio, avversario La Fiorita. Ko netti e senza appello, invece, per le altre 2: San Giovanni e Juvenes/Dogana eliminate rispettivamente da Murata e Virtus. I rossoneri, dopo un primo tempo combattuto, si sono sciolti ad inizio ripresa e crollati sotto i colpi di uno straordinario Patrik Giulianelli, entrato all'intervallo: doppietta nel giro di appena undici minuti, nel mezzo l'autorete di Lunadei ad arrotondare il punteggio.

Non c'è stata storia nell'ultimo confronto con la Virtus che ne fa 3 alla Juvenes – reti di Angeli, Massari e Lut – e si regala la Libertas mercoledì 5 maggio per un posto in semifinale. Questa partita, così come Folgore-Murata di giovedì 6, verrà trasmessa in diretta alle 20.45 su San Marino RTV Sport – canale 93 del digitale terrestre – in streaming sul sito e sulla pagina FB. Gli altri due quarti di finale sono La Fiorita-Domagnano e Tre Penne-Pennarossa.

