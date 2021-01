Spazio anche alla FSGC su UEFA Direct

C'è spazio anche per le Federazioni Nazionali associate sulla rivista ufficiale UEFA Direct. Il magazine che esce con cadenza trimestrale lascia spazio ai contributi che arrivano anche dalle 55 Federazioni affiliate. Tra questi naturalmente anche quelli della FSGC che dedica spazio a un breve bilancio del 2020 con proiezione sul nuovo anno. Un 2020 che viene definito storico per la Federazione Sammarinese con le squadre del Titano impegnate tra competizioni per club e nazionali. Il passaggio del turno del futsal e i due risultati positivi contro Liechtenstein e Gibilterra alcuni dei momenti da ricordare. “Un anno, si legge, che sarà ricordato per lungo tempo”.

