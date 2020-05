SPECIAL CUP Special Cup: annullata l’edizione 2020 Nel rispetto delle normative attualmente in vigore si è ritenuto necessario sospendere l’evento per tutelare al meglio la salute di tutti i partecipanti

Special Cup: annullata l’edizione 2020.

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, la Federazione Sammarinese Sport Speciali e gli Special Olympics San Marino annunciano a malincuore che l’edizione 2020 della Special Cup - torneo di calcio a cinque unificato, cui negli anni hanno preso parte numerose formazioni italiane e stranieri - prevista inizialmente nel mese di giugno, non si disputerà a causa delle condivisibili misure di contenimento del COVID-19 attuate a San Marino, come nella vicina Italia e nel resto d’Europa. Nel rispetto delle normative attualmente in vigore il comitato organizzativo ha ritenuto necessario e doveroso sospendere l’evento per tutelare al meglio la salute di tutti i partecipanti e delle persone coinvolte, con l’auspicio che si possa al più presto ricominciare i lavori relativi all’organizzazione di una competizione che negli anni è diventata un fiore all’occhiello dello sport sammarinese nonché grande strumento di inclusione sociale. Ci auguriamo pertanto di poterci ritrovare nuovamente sui campi di calcio sammarinesi per riprendere dove avevamo lasciato insieme ai ragazzi, i volontari e in generale a tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di questo evento, divertendoci e sorridendo insieme come segno della fine di un periodo per tutti difficile.



