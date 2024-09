CALCIO A 5 SPECIAL Special Cup, l'Albano Primavera si conferma campione I laziali si aggiudicano la finalissima col 2-0 sugli Insuperabili.

Un anno dopo, stesso esito per la Special Cup. L'Albano Primavera fa doppietta confermandosi campione nel torneo di calcio a 5 per atleti special, che a Montecchio vedeva al via 12 squadre da diverse regioni italiane, compreso ovviamente il San Marino. Ieri la fase a gironi, oggi le finali: in quella per il titolo, come nel '23, i laziali superano gli Insuperabili, stavolta con un 2-0 che gli vale il bis titanico.

Completa il podio lo Sportinsieme Castellarano, vincente 5-2 nella finalina con la Reggiana. 11° posto per il San Marino che nella sfida per evitare il fanalino di coda si impone 10-4 sull'Olimpia Cagliari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: