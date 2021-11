Spettacolare pareggio tra Tre Penne e San Giovanni, il Murata vola

Per la prima volta in stagione il Tre Penne di Stefano Ceci conosce il pareggio dopo 7 vittorie ed una sconfitta. Contro il San Giovanni termina con un pirotecnico 3-3 e succede quasi tutto nella prima mezz'ora: Luca Ceccaroli approfitta di un'errore della difesa rossonera e firma il vantaggio mentre – a metà del primo tempo – si mette in proprio e con un colpo da biliardo fa doppietta. Sembra finita ma, con il calar della nebbia, si risveglia il San Giovanni: un altro Luca, Angelini, accorcia le distanze ma sull'altro versante Nicola Gai riporta immediatamente Città sul +2. La sfortunata autorete di Nicolas Lombardi riaccende le speranze degli uomini di Tognacci che, ad inizio ripresa, realizzano il definitivo 3-3 con Mema e rallentano la corsa del Tre Penne che, il prossimo weekend, dovrà fare a meno di Casadei espulso.









Non conosce sosta, invece, la crisi del Domagnano: è la quinta sconfitta consecutiva in campionato per i Lupi, superati anche dal Murata. Bianconeri avanti nel primo tempo con Marco Bernardi prima del raddoppio arrivato nel secondo grazie ad una perla del sempreverde Carlo Valentini. 2-0 e partita chiusa anche perché al Domagnano saltano i nervi e Fancellu lascia i suoi in 10 per proteste. Termina 1-1, poi, il big match tra Pennarossa e Folgore: Falciano mette la freccia con l'ex Hirsch ma l'incornata vincente di Tiboni consente a Chiesanuova di mantenere il terzo posto almeno per altri 7 giorni.