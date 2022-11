CAMPO SPORTIVO IGOR CRESCENTINI Spogliatoio pericolante: chiuso il campo sportivo di Montegiardino

L'edificio che ospita gli spogliatoi del campo sportivo "Igor Crescentini" di Montegiardino è pericolante pertanto l'accesso è stato interdetto. Lo comunica la FSGC attraverso una nota nella quale precisa di esserne delegata alla gestione unitamente al Comitato Olimpico. E' stata pertanto la Federazione stessa ad attivare i protocolli del caso con la richiesta di un sopralluogo alla Protezione Civile. La perizia, effettuata giovedì scorso, ha evidenziato "...un grave dissesto alla base di un pilastro con rischio di crollo dello stesso e della struttura di copertura sottostante...". Allo scopo di garantire l'incolumità pubblica, quindi, la Polizia Civile ha disposto anche l'interdizione di un'area esterna agli spogliatoi. Un provvedimento che resterà in vigore fino alla completa realizzazione di tutti gli interventi necessari a riaprire l'impianto al pubblico. La Federcalcio comunque sta valutando le più opportune soluzione per far fronte ai disagi e garantire l'operatività delle società che normalmente usufruiscono del campo di Montegiardino.

