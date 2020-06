TRATTATIVE Spunta il nome di Bobo Gori come nuovo C.T dell'Under 17 Bernacci, Docente e Traini. Le big stanno cercando di stringere per gli attaccanti.

La Federcalcio renderà note a breve le date della campagna acquisti ufficiale. Solitamente il 1 luglio, ma quest'anno la data si sposterà più avanti. Ovviamente le società depositeranno i contratti appena sarà possibile ma gli accordi vengono presi in questi caotici giorni di metà giugno. Pare sia partita una caccia sfrenata per assicurarsi attaccanti che possano garantire la doppia cifra. In via di definizione l'accordo Emilio Docente – Libertas. L'attaccante ex Rimini, la scorsa stagione alla Fya Riccione compirà 37 anni il prossimo 11 dicembre. In questo momento si trova in vacanza a Gela ma pare vicinissimo a trovare un accordo con la Libertas anche se sull'attaccante si è mossa anche la Fiorita. Libertas, che ha chiuso per Riccardo Tisselli difensore centrale del 97 ex Savignanese e Romagna Centro. La Fiorita sfoltisce la rosa. In uscita, Loiodice e Olivi. Il DS Luca Bollini sta continuando a trattare Marco Bernacci. Docente alla Libertas, Bernaci alla Fiorita e il Tre Fiori dovrebbe salutare Andrea Compagno, il quale vuole provare a misurarsi con altra categoria. Per lui ci fu un interessamento di Andrea Galassi DS del Cattolica SM. Le due parti potrebbero avere un interesse reciproco anche per la prossima stagione, ma il mercato del Cattolica fino a nuove direttive della LND resta fermo. Tre Fiori che si sta guardando intorno e il nome per sostituire Compagno sarebbe stato individuato in Michael Traini, già un'esperienza per lui con la Folgore in Europa. Molto attiva anche la Virtus. Sul tavolo una lista di nomi. Loiodice e Olivi in uscita dalla Fiorita potrebbero raggiungere Bizzotto alla Virtus. Anche un altro ex Fiorita, lo scorso anno alla Libertas, Riccardo Mezzadri potrebbe passare alla Virtus. Un'altra notizia riguarda la Nazionale. Tra i candidati per allenare la Nazionale Under 17 è spuntato il nome dell'ex Faetano e Murata Bobo Gori.



