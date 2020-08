CAMPIONATO Stagione 20/21: scopriamo il... CAILUNGO I rossoverdi hanno cambiato guida tecnica, da Bartoletti all'ex giocatore di Siena e Bologna Antonio Bianchi. Tra i volti nuovi occhio all'eterno Enea Righetti e all'attaccante Alexander Tadzybayev.

Finita l'era Bartoletti a Cailungo, inizia quella di Antonio Bianchi. La società rossoverde ha deciso di affidarsi all'ex tecnico di Colonnella e Rimini United per questa stagione. Da calciatore, invece, un curriculum di tutto rispetto: romano d'origine ma riminese d'adozione, Bianchi può vantare quasi 400 partite tra i professionisti oltre a due promozioni con Siena e Bologna ed una Coppa Italia di Serie C con la maglia del Livorno. Ora il ritorno sul Titano per centrare l'obiettivo play-off.

Un mercato di tutto rispetto – quello del Cailungo – a partire dal centrocampista difensivo ex Rimini e Marignanese Luca Carnesecchi. Oltre a lui anche Mattia Urbinati dalla Vis Misano, Andrea Genghini dal Sant'Ermete, Matteo Cecchetti dal Murata e Simone Matteoni dal Tre Fiori. Grandi aspettative riposte, poi, sull'esperto Enea Righetti, anch'esso campione di San Marino con la maglia del Tre Fiori, e su Alexander Tadzybayev – giovanili del Cesena, ultimi 7 anni passati tra Promozione ed Eccellenza -.

Nel servizio le interviste ad Antonio Bianchi (allenatore Cailungo), Enea Righetti (difensore Cailungo) e Alexander Tadzybayev (attaccante Cailungo)

