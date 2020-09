CAMPIONATO Stagione 20/21: scopriamo il... COSMOS Gialloverdi pronti a ripartire con l'obiettivo play-off nell'anno del girone unico per il campionato sammarinese. Cinque nuovi acquisti: in difesa i gemelli Camillini e Lusini, a centrocampo Senja ed in attacco Rossi.

Due amichevoli ed altrettanti successi per il Cosmos in pre-season: 4-3 al Fiorentino, 4-2 al Faetano nel “Memorial Guido Della Valle”. Attacco sicuramente collaudato con 8 reti in 2 partite, difesa che ha ancora qualcosina da sistemare. Per i gialloverdi di Serravalle dovrà essere un'annata di riscatto dopo i problemi delle ultime stagioni. Il tecnico Cristian Protti può dirsi soddisfatto della preparazione e della squadra costruita dalla società.

Gruppo per la gran parte confermato con l'aggiunta di 5 nuovi innesti. I fratelli gemelli Matteo e Michele Camillini sono il fiore all'occhiello della campagna acquisti gialloverde: per il primo si tratta di un ritorno, per il secondo la maglia Cosmos è una novità. Ad arricchire il pacchetto difensivo anche l'esperto Daniele Lusini. In mediana arriva Armando Senja, davanti c'è l'ex Fiorentino e Libertas Simone Rossi. Tra i pali confermato – per il quarto anno consecutivo - Andrea Gregori, sinonimo di sicurezza e garanzia.

Nel servizio le interviste a Cristian Protti, allenatore Cosmos, e Andrea Gregori, portiere Cosmos

