Stagione 20/21: Scopriamo....il Domagnano che riparte da Juri Biordi: "Nazionale? Varrella è troppo permaloso"

Il finale in crescendo della squadra poi stoppata proprio sul più bello dal blocco covid ha convinto la società a confermare il tecnico Paolo Cangini. Cangini ripartirà da una squadra che ha avuto bisogno solo di qualche ritocco, nessuno smembramento, si riparte in sostanza da dove il percorso si è interrotto. I volti nuovi sono quelli del centrocampista classe 91 Alessio Cangini arrivato a Domagnano dalla Fya Riccione, di Nicolò Bacchiocchi ex Santarcangelo e Rimini anche lui centrocampista del 91.

In giallorosso anche il portiere 24 enne Nicolas Leardini. Leardini, in precedenza ha indossato le maglie di Pietracuta, Coriano e Marignanese. Altro rinforzo è quello di Michael Parma esterno destro di 22 anni lo scorso anno alla Juvenes/Dogana ma che in passato ha vestito un'altra maglia giallorossa, quella del Cattolica. La rosa è stata rinforzata anche grazie agli arrivi di Alessio Balducci classe 93 centrocampista ex Novafeltria e Pietracuta, dal difensore Alex De Biagi giovanissimo appena 20enne.

L'ultimo in ordine di tempo è quello del difensore centrale look new generation, Juri Biordi. Il difensore per diverso tempo baluardo della Nazionale, ultimamente è uscito dal giro e non ha voluto risparmiare quello che – a suo giudizio – è l'indiziato principale della sua esclusione