CAMPIONATO Stagione 20/21: scopriamo il... PENNAROSSA C'è ancora Andy Selva sulla panchina della squadra di Chiesanuova dopo la breve esperienza "pre-Covid" della scorsa stagione. Rosa confermata per la maggior parte, tra i volti nuovi ci sono l'ex Forli Semprini e l'ex Santarcangelo Cola.

Il Pennarossa ha tracciato il suo cammino. I play-off, sfumati solo per la pandemia nello scorso campionato, mancano a Chiesanuova da più di qualche anno ed i biancorossi hanno intenzione di tornarci il prima possibile. Così come essere nuovamente protagonisti del calcio sammarinese. La prima metà 2000 è stata l'epoca d'oro del “Penna” con il Campionato – l'unico della storia – vinto nel 2004 e le due Coppe Titano sempre negli stessi anni. Ora in panchina c'è Andy Selva, uno che di calcio ha vissuto per tutta la sua carriera ed ora ha intrapreso la strada da allenatore anche con i “grandi”.

"Zoccolo duro" della rosa biancorossa confermato con l'aggiunta di innesti oculati ed utili alla causa. Cambio totale per quanto riguarda gli estremi difensori: via Ugolini e Manzaroli, dentro l'ex Forlì Alessandro Semprini ed il portiere nel giro dell'Under 21 Eugenio Marconi. A centrocampo si registra il ritorno di Stefano Fabbri, in difesa un giovanissimo come Manuel De Biagi ed uno esperto come Claudio Cola, girovago di Romagna con le maglie – tra le tante – di Rimini, Cesena e Santarcangelo.

Mercato che non si può ancora definire concluso. Sicuramente arriveranno un altro centrocampista ed un attaccante per un Pennarossa vuole tornare a fare la voce grossa.

Nel servizio le interviste ad Andy Selva (allenatore Pennarossa) e Claudio Cola (difensore Pennarossa)

