Stagione 20/21: scopriamo la... FOLGORE

Per la nuova stagione, la Folgore ha deciso di puntare sulla continuità. La società giallorossonera ha confermato in toto il blocco dello scorso campionato, ad eccezione di Sartori – passato alla Libertas – Zanigni, Vagnetti e Celli. Il mercato non è ancora chiuso e potrebbe esserci ancora qualche sorpresa da qui alla fine. Nel frattempo il tecnico Omar Lepri fissa gli obiettivi, cercando di ripartire così come Falciano aveva chiuso l'anno prima dello stop per la pandemia.

Gli unici nuovi arrivati in casa Folgore sono giovani, pronti a seguire le orme dei più esperti per farsi valere e notare durante la stagione. Già a disposizione di mister Lepri, quindi, Francesco Vagnini, Daniel Giannini e Davide Lisi. L'esordio in campionato è, invece, fissato in questo weekend contro il Pennarossa mentre sarà la Virtus l'avversario negli ottavi di finale di Coppa Titano. Parte la caccia a trofei e al ritorno nelle coppe europee, come spiegato anche dal centrocampista Luca Bezzi.

Nel servizio le interviste a Omar Lepri, allenatore Folgore, e Luca Bezzi, centrocampista Folgore