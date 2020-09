Stagione 20/21: scopriamo la... VIRTUS

Nel servizio le interviste a Luigi Bizzotto e Aron Giacomoni

Una Virtus rigenerata riparte nella nuova stagione dalla certezza Luigi Bizzotto in panchina con la consapevolezza che il prossimo deve essere il campionato della svolta. L'esperienza del tecnico italiano, che conosce molto bene il calcio del Titano si va ad aggiungere all'entusiasmo crescente nello spogliatoi neroverde. Rinforzi in quasi tutti i settori per la Virtus 2020/2021. A partire dalla porta con l'arrivo di Alex Stimac, un doppio valore aggiunto. Primo per il tipo di ruolo ricoperto, secondo proprio perché Stimac è stato recentemente naturalizzato sammarinese. Per il reparto difensivo sono arrivati dal Gambettola Giammaria Rigoni, Giacomo Massari dalla Marignanese e Aron Giacomoni dall'Alfonsine.

A centrocampo il giovane Elia Ciacci dal settore giovanile della San Marino Academy, Lut Halijaej dal Gatteo e Giacomo Santucci dall'Alfonsine. Giocatori di qualità, quelli che il tecnico Bizzotto ricercava. Un mercato praticamente chiuso, anche se non sono da escludere qualche altro innesto. Sul fronte obiettivi stagionale è proprio l'ultimo arrivato in casa Virtus, il difensore Aron Giacomoni a parlarne.