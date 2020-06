Stagione 2020/2021 al via il primo luglio, mercato fino al 15 settembre

Casa del Calcio

A distanza di nove anni il Tre Fiori torna a conquistare lo scudetto. La squadra di Matteo Cecchetti si aggiudica il titolo di Campione di San Marino dopo la decisione del Consiglio Federale. Gialloblu protagonisti della seconda parte di stagione con il primo posto con 20 punti nel Q1 alla sosta obbligata. Lo scudetto mancava a Fiorentino dal campionato 2010/2011, non mancavo i trofei, visto che i gialloblu sono reduci dalla vittoria in Coppa Titano 2019 e da quella in Supercoppa Sammarinese. Un ciclo che continua e che a Fiorentino si augurano di continuare con l'impegno in Champions League. Sabato 8 agosto la semifinale da giocare a Nyon. Il Consiglio Federale ha assegnato lo scudetto del futsal al Fiorentino capolista del campionato, confermando un bis storico per il Castello, che si aggiudica i due titoli a squadre.

Confermata la partecipazione di Folgore e Tre Penne in Europa League, si guarda al futuro. La nuova stagione partirà il primo luglio. Data che darà il via ai nuovi tesseramenti che si chiuderanno il 15 settembre. Per quanto riguarda il campionato, la corsa allo scudetto dovrebbe iniziare nel week end del 12/13 settembre, con un posticipo rispetto alla presunta data iniziale del 22/23 agosto. Si partirà dunque dopo gli impegni internazionali in Nations League. La nuova formula del Campionato a girone unico prevede 30 giornate e quindi anche alcuni turni infrasettimanali.