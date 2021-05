CAMPIONATO Stasera al via i quarti di finale

I quarti di finale cominciano stasera ed è vietato sbagliare, pena la fine della corsa. La Libertas, che ha chiuso la stagione regolare al secondo posto e ha saltato il turno preliminare della post season, rientra in gara questa sera contro la Virtus, ore 20.45 ad Acquaviva e in diretta su Rtv Sport. Libertas coi favori del pronostico che andrebbe avanti anche in caso di pareggio, ma la Virtus è avversario di qualità capace di sdraiare con 3 gol la Juvenes Dogana che pure poteva contare su un miglior piazzamento in regular season. La squadra di Borgo Maggiore deve rinunciare agli indisponibili Spadaro e Grassi, rispettivamente attaccante esterno e jolly di centrocampo, arrivati in granata nel mercato di riparazione e comunque Mirco Papini può disporre di valide alternative. Sfida nella sfida Papini-Bizzotto tra due tecnici esperti che costituiscono senza meno un valore aggiunto per le due squadre. Decisa a non chiudere la sua stagione stasera, la Virtus prepara la mission impossible. In campionato si impose la Libertas al termine di un match combattuto deciso dalla firma d'autore di Marco Bernacci.

