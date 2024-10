UNDER 21 Stasera l'Under 21 saluta il biennio

L'Under chiude il biennio di Euro 2025 e lo fa in casa allo Stadium, contro una Lettonia forte sì, ma meno ingiocabile di altri recenti avversari. I ragazzi di Matteo Cecchetti ripartono dal gol segnato un mese fa alla Turchia, gol che mancava da sette anni. Il gruppo per l'occasione sarà rinforzato da Fabbri, Giocondi e Valli Casadei, di rientro dalla nazionale maggiore per innestare esperienza e regalarsi un pomeriggio da ricordare. Per tanti ragazzi sarà, per ragioni anagrafiche, l'ultima partita con la maglia dell'Under 21 e quindi anche l'ultima occasione per lasciare un segno. Squalificato Amici, rientra Matteoni. Fischio d'inizio allo Stadium alle 18,30.

Nel servizio l'intervista all'attaccante Simone Santi

