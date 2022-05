Stefanelli risponde a Cangini: 1-1 tra Pennarossa e Murata

Sulla carta era uno scontro impari tra la 5^ forza del campionato, il Pennarossa, e la 12^, il Murata. Ad Acquaviva, però, termina 1-1 con un match equilibrato e con occasioni da una parte e dall'altra. Nel primo tempo meglio i biancorossi: Tiboni non arriva sul servizio di Alessandro Conti ma inganna Simone Benedettini, costretto a smanacciare in corner. Dà solo l'illusione del gol, invece, l'incornata di Stefanelli sul piazzato di Conti: palla sull'esterno della rete. Il 9 di Chiesanuova è ancora protagonista quando aggancia la sventagliata di Tiboni ma spara alto.

Nella ripresa gli uomini di Andy Selva protestano per questo contatto tra Martin e Gori con il direttore di gara che lascia correre. Il Murata, sornione fino a quel momento, si sveglia all'improvviso e sfiora il clamoroso vantaggio con Comuniello: mancino che passa a centimetri dall'incrocio. L'ex attaccante del San Giovanni si fa vedere anche con questa botta defilata, respinta con i pugni da Semprini. Sull'altro versante sponda di Stefanelli, Tiboni viene anticipato e Michelotti non riesce a battere un attento Benedettini. Ribaltamento di fronte e i bianconeri di Achille Fabbri la sbloccano: retropassaggio suicida di Zago con Semprini che non può far altro che abbattere Bruma.

Calcio di rigore per il Murata, Cangini opta per la soluzione centrale e fa 1-0. Altre proteste del “Penna” per il possibile tocco con il braccio di Fall sul tiro-cross di Halilaj, prima del pareggio che arriva a 6 minuti dalla fine: fa tutto Martin sulla sinistra, duello vinto con Gori e cross per Stefanelli che gira alla perfezione a la mette all'angolino. Nulla da fare per l'estremo difensore del Murata, Chiesanuova trova un 1-1 fondamentale in vista del ritorno e in virtù della miglior posizione in regular season.