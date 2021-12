CAMPIONATO Stefanelli risponde a Pesaresi: 1-1 tra Libertas e Pennarossa

Primo tempo di marca Libertas, secondo esclusiva del Pennarossa e il risultato che ne esce – alla fine – è giusto: 1-1 con rimpianti da una parte e dall'altra. Come detto meglio i granata in avvio: Aruci imbuca per Giovagnoli, tiro-cross messo in corner da Semprini. Lo stesso Aruci – poi - scatta sul filo del fuorigioco e si invola, decisivo Tomassini a salvare quasi sulla linea il tentativo del capitano della Libertas. La spinta incessante porta al vantaggio di Borgo Maggiore al tramonto della prima frazione: invenzione di Morelli che manda in porta Pesaresi, il tocco con l'esterno bacia il palo e si insacca in fondo alla rete per l'1-0 degli uomini di Cardini.

Nella ripresa il Penna entra in campo con un altro piglio e colleziona 3 occasioni in 3 minuti. La prima è doppia: Tiboni crossa, Halilaj centra Zavoli e l'estremo difensore della Libertas è ancora attento quando smanaccia sopra la traversa il secondo tentativo di Sebastiani. Proteste dei biancorossi per un possibile fallo proprio sul 16 di Andy Selva. Chiesanuova si affida sempre ai traversoni: Stefanelli non inquadra lo specchio, la stessa cosa fa Halilaj dopo aver fatto tutto per il meglio. Libertas che torna a farsi vedere prima con Olcese – incornata alta ma non di molto – poi con Gasperoni che scippa la sfera a Michelotti e calcia senza pensarci due volte, Semprini in qualche modo rimedia all'errore del compagno. Con Tiboni, Mariotti e Stefanelli in campo lo schema è chiaro: palla in mezzo alla ricerca di un episodio. Ed è quello che Chiesanuova trova meritatamente a 4 dal 90': Martin imbecca Stefanelli che anticipa tutti e batte un incolpevole Zavoli. Il Pennarossa torna in quota per un pareggio che, però, va stretto a entrambe.

