CAMPIONATO Stefanelli sbaglia il rigore, Cecconi non perdona: 1-0 Tre Fiori nel derby con il Fiorentino Al Tre Fiori basta il secondo centro consecutivo del suo attaccante per piegare il Fiorentino nel derby. I gialloblu vincono 1-0, nella ripresa Stefanelli colpisce il palo e fallisce il calcio di rigore, bloccato da Nardi.

Con autorità nel primo tempo, con grande sofferenza nel secondo. Il Tre Fiori si porta a casa il derby contro il Fiorentino con il secondo centro consecutivo di Giacomo Cecconi, i rossoblu si rammaricano per le troppe occasioni sprecate nella ripresa. I primi 45 minuti sono di marca Tre Fiori che parte a razzo: destro a giro di Cirrottola, Simone Benedettini si allunga in corner. Dall'altra parte il pericolo numero uno è Abdoul Niang che ci crede sull'errore in disimpegno di Censoni e Nardi deve metterci una pezza andando a chiudere sul 7 di Camillini. Al 23' si sblocca la contesa: sull'ennesimo corner calciato da Mazzotti, la sfera arriva sul secondo palo dove sbuca Cecconi che mette dentro da due passi. Tre Fiori in vantaggio con la zampata del suo bomber. I ragazzi di De Falco non si vogliono accontentare: bella azione corale, scarico di Cecconi per Bernardi che alza troppo la mira.

Nel secondo tempo, però, è tutta un'altra partita. Il Tre Fiori si abbassa e non riesce più a ripartire, il Fiorentino al contrario alza il baricentro e inizia a collezionare chance. La prima con il solito Niang che scappa a Varrella ma, a tu per tu con Nardi, si fa ipnotizzare. Passano poco più di 90 secondi e Hirsch la mette giù, Stefanelli gliela porta via e calcia con il mancino centrando in pieno il palo. Clamorosa occasione per il Fiorentino, ma non sarà la più grande. Perché - a 20 dalla fine - un indemoniato Niang strappa a sinistra e mette dentro, Nardi para su Stefanelli ma il direttore di gara (ben posizionato) vede un contatto tra l'accorrente Hirsch e Aromatario. E' calcio di rigore ma Stefanelli lo sciupa: conclusione debole e poco angolata, Nardi intuisce e addirittura blocca la sfera. Si resta sull'1-0 Tre Fiori, e così sarà fino al 90'. Il derby è gialloblu, un successo che vale 3 punti e pure qualcosa in più, a livello di morale.

