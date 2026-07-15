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Stefano Ceci conferma: "Abbiamo subito gol in maniera molto banale"

Il tecnico de La Fiorita non si nasconde e parla di gol subiti in maniera troppo ingenua

di Lorenzo Giardi
15 lug 2026

Stefano Ceci, allenatore La Fiorita, commenta così la sconfitta per 2 a 0 nel ritorno dei preliminari di Conference League: "È stata una partita difficile e complessa, non siamo riusciti da piano gara a tenerla più viva rispetto a quegli 8-9 minuti dove poi abbiamo subito questo gol. È chiaro che poi la partita è condizionata potevamo fare sicuramente meglio nella prima parte e portarla un pochino più a lungo".

Siete abituati a questo tipo di incontri e di solito i gol gli avversari se li dovrebbero guadagnare, in questo caso c'è stata un po' troppo semplicità 

"Sì è vero, purtroppo abbiamo subito gol in maniera molto banale, siamo scivolati male con la linea, abbiamo messo un pochino di pressione in meno rispetto a quanto avremmo dovuto, una disattenzione che purtroppo paghi ed è successo questo".

Vi preparerete adesso con tranquillità per il campionato che verrà.

"Sì, adesso ci riposiamo, ci prendiamo una ventina di giorni poi ci concentreremo per i prossimi obiettivi".




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